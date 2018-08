Capolavoro di Dovizioso, strepitosa doppietta Ducati

Andrea Dovizioso riassapora la vittoria a Brno. Dopo un digiuno di 8 gare, il centauro forlivese vince in Repubblica Ceca davanti al compagno ducatista Lorenzo e Marc Marquez. Quarto posto di Valentino Rossi, che in classifica è secondo a -49 dal campione del mondo.

Il primo colpo di scena arriva dopo poche curve: Viñales finisce per terra dopo un contatto con Bradl e Smith e termina così il suo weekend ceco da dimenticare. Grande spettacolo nei primi giri tra i piloti di testa, Rossi prende per tre volte il primo posto e per tre volte viene rimbeccato da Dovizioso. Alle loro spalle incombe Marquez, che vince il duello con Lorenzo e si mette all’inseguimento dei due italiani.

A metà gara la Yamaha del Dottore cala vistosamente e il numero 46 viene sorpassato dalle Honda di Marquez e Crutchlow, e in seguito anche da Lorenzo.

Nel finale la corsa torna ad incendiarsi proprio grazie a Lorenzo. ‘Martillo’ si scuote a sei giri dalla fine, sorpassa Crutchlow e si mette alle spalle di Marquez. Si scatena così una bagarre a tre con il numero 93 e Dovizioso: a tre giri dalla fine il maiorchino tenta il clamoroso doppio sorpasso, ma finisce largo. Un giro dopo però il 99 sopravanza Marquez, prendendosi la seconda posizione alle spalle del compagno di scuderia.

Ultimi giri incandescenti: il duello mozzafiato tra Lorenzo e Marquez favorisce Dovizioso, che riesce a mantenere un margine decisivo e chiudere al primo posto, davanti al compagno di scuderia e al campione del mondo. Zampata di Rossi nell’ultimo giro: il Dottore si prende il quarto posto beffando Crutchlow sul traguardo.

Ordine di arrivo (primi dieci)

Dovizioso

Lorenzo

Marquez

Rossi

Crutchlow

Petrucci

Zarco

Pedrosa

Bautista

Iannone

SPORTAL.IT | 05-08-2018 15:00