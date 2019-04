Capozucca rivela un retroscena su Pinamonti

Durante un'intervista concessa a FcInterNews.it, il direttore sportivo del Frosinone Stefano Capozucca ha parlato di Andrea Pinamonti: "Non è stata una trattativa facile, perché l'ingaggio di Andrea era in linea con i parametri di un grande club come l'Inter e quindi fuori budget per noi".

"Però Pinamonti pur di sposare la nostra causa ha rinunciato a parecchi soldi. Un sacrifico importante e mi creda: non sono tanti i giocatori disposti a fare una cosa del genere".

In chiusura Capozucca ha svelato un retroscena: "A gennaio aveva ricevuto una importante offerta dal Parma, che – parliamoci chiaro – prospettava tutt'altra situazione di classifica al ragazzo. Eppure lui dopo aver telefonato a mister Baroni ha deciso di restare con noi. Non se l'è sentita di lasciare Frosinone a metà stagione e con una squadra a rischio retrocessione. È stato il primo a credere nella nostra possibile rimonta".



