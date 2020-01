Caprari al Parma: ecco quanto vuole la Samp

Gianluca Caprari è un chiaro obiettivo del Parma per il mercato di gennaio. Secondo indiscrezioni riportare da Sampdorianews.it, i blucerchiati chiedono almeno 15 milioni di euro per la cessione dell'ex Pescara.

Caprari, che per le sue caratteristiche farebbe molto comodo a D'Aversa, è seguito anche dal Sassuolo. "Non abbiamo ricevuto richieste per Caprari, ma se ci chiedesse di andare via valuteremo la cosa", ha dichiarato il direttore sportivo della Samp Osti solo pochi giorni fa.

SPORTAL.IT | 12-01-2020 09:34