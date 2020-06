Caprari-Parma, la preoccupazione dell'agente

Arrivato a Parma a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria, Gianluca Caprari è uno dei tanti calciatori che non sa ancora dove giocherà nella prossima stagione.

L'agente del giocatore, Davide Lippi, intervistato da 'ParmaLive.com', non ha nascosto la propria preoccupazione: "Caprari è molto concentrato, ma siamo tutti attenti nel vedere cosa succederà perché è un campionato nuovo e ci vorrà molta attenzione” ha sostenuto Lippi.

Più che sulla cifra del riscatto, secondo Lippi, la preoccupazione verte attorno alle modalità di ripresa del campionato: “La preoccupazione c’è certamente, almeno finché non vengono messi in ordine i regolamenti. Bisogna capire cosa succederà con i riscatti e i rinnovi dei prestiti, manca ancora qualche giorno, speriamo si sistemino queste situazioni. Riscatto? Non credo si ridiscuterà del prezzo, non è quella la questione, bisogna capire cosa succederà col campionato".



SPORTAL.IT | 11-06-2020 23:09