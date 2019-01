Caprari: riuscita l'operazione al ginocchio

Gianluca Caprari è stato operato nel corso della giornata di giovedì e l'intervento alla gamba destra, cui l'attaccante della Sampdoria aveva subito una frattura, è riuscito.

Lo ha fatto sapere la stessa società ligure tramite il seguente comunicato: "È durato circa 45 minuti ed è perfettamente riuscito l’intervento di sintesi della frattura al perone della gamba destra di Gianluca Caprari, eseguito dal professor Claudio Mazzola e dal dottor Marco Stella presso Villa Montallegro, a Genova. Il calciatore resterà ricoverato per il tempo necessario post-operatorio e quindi avvierà i programmi di recupero".

Caprari dovrà restare fermo per almeno due mesi e questo spegne definitivamente le voci di mercato sul suo conto (interessava al Sassuolo) come quelle su Gregoire Defrel (che a questo punto resterà con grande probabilità in blucerchiato).

SPORTAL.IT | 24-01-2019 20:45