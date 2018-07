Capriccio Chelsea, la Juventus cambia rotta sul mercato

Dopo aver conteso lo scudetto fino alla fine alla Juventus, Maurizio Sarri ha visto chiudersi bruscamente il ciclo felice, ma non vincente, a Napoli, per decisione del presidente De Laurentiis, che ha bruciato i dubbi del tecnico toscano puntando su Carlo Ancelotti. La nuova sfida di Sarri si chiama Chelsea, dove il compito sarà quello di sostituire Antonio Conte, idolo dei tifosi, ma diventato inviso al patron Abramovich e alla società e per questo esonerato. Sarri e la Juventus non saranno avversari quest’anno neppure in Champions League, dato che il Chelsea non è riuscito a chiudere l’ultima Premier tra le prime quattro, eppure le loro strade continuano ad intrecciarsi e promettono di farlo fino alla fine del mercato, che in Italia chiuderà il 17 agosto, una settimana dopo rispetto all’Inghilterra. Chelsea e Juventus stanno infatti dando vita a dialoghi fittissimi riguardo al futuro di tre calciatori, Daniele Rugani, Mattia Caldara e Gonzalo Higuain. Due difensori e il centravanti-simbolo dell’ultimo biennio juventino, vecchio pupillo di Sarri che non sembra però disposto a insistere troppo con la propria dirigenza per tornare ad allenare il Pipita. Meglio puntare sulla difesa, ma a sorpresa il giocatore preferito dai blues è Caldara e non Rugani, allievo di Sarri ad Empoli.

Secondo quanto riportato da 'La Repubblica' e rilanciato dalla stampa inglese, infatti, il Chelsea avrebbe deciso di tirarsi indietro dalla corsa a Rugani, rinunciando a offrire i 50 milioni che avrebbero fatto comodo alla Juventus, proprio per puntare su Caldara. L’ex atalantino, giunto a Torino dopo un anno e mezzo in prestito a Bergamo, viene valutato dagli inglesi 40 milioni, cifra in linea con la stima data dai bianconeri, che stanno trattando con il Milan lo scambio alla pari tra lo stesso Caldara e Bonucci. Il ritorno del difensore viterbese a Torino non sembra comunque in discussione, perché in casa Juventus sono pronti a cambiare la proposta da sottoporre ai rossoneri inserendo nell’affare proprio Rugani. Da capire come e quando far comprendere nel “pacchetto” anche Higuain, che potrebbe andare al Milan in una trattativa a parte oppure tornare un’opzione in extremis per il Chelsea in caso di partenza di Morata.

SPORTAL.IT | 29-07-2018 18:20