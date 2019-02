Capuano attacca Il Mattino e il Napoli: c'entra lo Scansuolo

C’è chi lo chiama “Scansuolo” e in effetti le vittorie in goleada, o comunque agevoli, della Juventus contro i neroverdi negli ultimi anni non si contano. Sarà così anche questo pomeriggio? Per Il Mattino, il quotidiano di Napoli, molto probabilmente sì. “Juve, anche oggi sarà Scansuolo?”, si chiedono i titolisti del giornale partenopeo nel presentare il match del Mapei Stadium. E nel pezzo si legge anche: “Sono anni che le partite col Sassuolo assumono i contorni dell’allenamento per la Juventus”.

I precedenti – Legate da solida amicizia, spesso alleate sul mercato, Juve e Sassuolo sono società indubbiamente vicine, addirittura unite da rapporti quasi di parentela quando il dg bianconero era Marotta: Carnevali, dg del Sassuolo, è stato il suo testimone di nozze. Tantissimi, poi, gli affari di mercato tra le due società. L’unico dispiacere il Sassuolo l’ha dato alla Juve nell’ottobre 2015 quando Zaza castigò i bianconeri facendoli sprofondare a -11 dal vertice. Poi sarebbe iniziata la grande rimonta scudetto.

Il Tweet di Capuano – Per Giovanni Capuano, però, parlare di “Scansuolo” è indice di mentalità perdente. “Mentalità vincente”, scrive ironico il conduttore di Tutti Convocati su Radio24. Aggiungendoci pure, giusto per far capire che il suo è un attacco mirato, gli hashtag #Mattino e pure #Napoli, ad abbundantiam. Certo, il Sassuolo di imprese in queste anni contro il Napoli, l’Inter, il Milan e la stessa Roma le ha centrate diverse volte. Solo con la Juve ha (quasi) sempre perso. Ma per Capuano, evidentemente, si è trattato di un caso.

Le reazioni – I tifosi della Juventus ovviamente sono tutti dalla sua parte. Boom di commenti al post su Twitter del giornalista, quasi tutti di sostegno alla sua indignazione e di ferma condanna dei “piagnistei” della stampa napoletana e di Napoli tout court. Commenti in massima parte non riportabili, visto che nella maggior parte dei casi sono conditi da insulti, luoghi comuni e offese. Fuori dal coro l’intervento di un “Tifoso nerazzurro”: “Finalmente anche i giornali se ne stanno rendendo conto, anche se con molto ritardo”. Ma è bagarre. Qualcun altro fa notare che il quotidiano non è un organo ufficiale del Napoli, anzi spesso è stato accusato di essere ‘contro’ il presidente, ma cade inascoltato. E oggi, come andrà a finire Sassuolo-Juventus?

SPORTEVAI | 10-02-2019 16:41