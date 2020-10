Capuano, bordate a Napoli: Az con Covid e debole, non si rinvia

Dure accuse da parte di Giovanni Capuano all’amministrazione sanitaria di Napoli e al club partenopeo per la mancata presa di posizione sullo svolgimento della gara di Europa League di stasera contro un Az Alkmaar decimato dal Covid e potenzialmente pericolo per i possibili contagi e focolai che potrebbe determinare. Se Gattuso ha ammesso che c’è un po’ di paura per la vicenda, nè il club nè l’Asl di competenza, a differenza di quanto accaduto per Juve-Napoli, hanno mosso un dito per evitare rischi inutili.

L’assessore Borriello si è sgolato invano

Solo l’assessore allo sport Ciro Borriello da giorni va lanciando l’allarme, chiedendo invano l’intervento dell’Asl e suggerendo il rinvio della gara: il rischio che si verifichi un nuovo caso Genoa è alto ma nessuno si è mosso.

Capuno ironizza sulle Asl di Napoli

Giovanni Capuano sul portale derbyderbyderby attacca: “A Napoli ci sono almeno due ASL che funzionano a intermittenza, come un semaforo impazzito: un po’ acceso e un po’ spento. Succede che la stessa ASL che ha negato al Napoli il viaggio per Torino non abbia avuto nulla da obiettare su quello dell’AZ Alkmaar verso il Vesuvio.

Il giornalista di Panorama continua: “Ai più attenti non sfugge una certa asimmetria tra la ASL che non si occupa dell’AZ Alkmaar e quella che lo ha fatto con il Napoli e che, per bocca del suo portavoce, rivendicava di essere intervenuta per “salvaguardare la salute di calciatori, dirigenti e di chi sarebbe potuto entrare in contatto con loro” e di averlo fatto in autonomia “perché la tutela della salute dei cittadini di Napoli compete all’ASL Napoli 1” e, dunque, “non abbiamo avuto necessità di chiedere permessi” a nessuno.

Capuano lancia accuse al club azzurro

Quale delle due ASL ha ragione? Quella interventista o quella neutrale? Siccome è pacifico che il Napoli giocherà contro una squadra-focolaio esattamente come accaduto contro il Genoa, è probabile che il meccanismo del divieto si possa mettere in moto in vista della trasferta che la squadra di Gattuso dovrà affrontare meno di 72 ore più tardi a Benevento. Soprattutto nel caso uscisse un tampone positivo nel gruppo partenopeo: sms di De Laurentiis per chiedere al collega di rinviare, timori di portarsi in giro qualche contagiato non ancora emerso, intervento dell’ASL e divieti vari. Non accadesse, sarebbe bizzarro così come la neutralità che ha accompagnato la calata dell’AZ Alkmaar a Napoli per una partita sulla carta squilibrata e tutt’altro che nello spirito di una competizione non condizionata.

SPORTEVAI | 22-10-2020 08:58