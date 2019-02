Capuano: “Con Icardi finirà come con Donnarumma”

L’Inter toglie la fascia di capitano a Mauro Icardi, che non risponde alla convocazione per la gara di Europa League, vinta dai nerazzurri su rigore segnato proprio dal rimpiazzo dell’argentino, Lautaro Martinez. Ad oggi, i margini per un riavvicinamento tra l’attaccante e l’Inter sembrano davvero lontani, eppure c’è chi pensa l’ascia di guerra finirà per essere sotterrata. Di questa fazione fa parte Giovanni Capuano, conduttore della trasmissione Tutti Convocati su Radio 24, che ha ricordato come la vicenda Icardi possa ancora avere un lieto fine.

MAURO COME GIGIO. A tal riguardo, il giornalista ha citato un altro caso bollente degli ultimi anni, ovvero la frattura tra Gigio Donnarumma e il Milan: era “solo” l’estate del 2017, ma pare trascorso un secolo da quando il giovane portiere rossonero annunciò di non volere rinnovare con i rossoneri. Quel dissidio venne poi placato da un ricco contratto e ora Donnarumma è un punto fermo del Milan di Rino Gattuso, lanciato verso la qualificazione alla Champions League. “Ricordate l’estate Milan-Donnarumma? – ha ricordato Capuano in radio – Di quella bufera non c’è più traccia e oggi si parla di rinnovo contratto con il Milan. Può essere così anche per Mauro Icardi”.

DOMENICA LA SVOLTA? Il giornalista non ha poi nascosto un certo disappunto per il comportamento della dirigenza nerazzurra. “Se c’è stato un summit Inter-Icardi è durato 15 minuti, perché Marotta è arrivato alle 13:30 e Icardi è uscito da Appiano alle 13:45 – ha spiegato Capuano -. Mi stupisce che il provvedimento-fascia non sia stato comunicato ad Icardi il giorno prima, ma mezz’ora prima dell’aereo per Vienna. Questo non ha evitato la gogna mediatica a Icardi che ha avuto una reazione emotiva comprensibile”. Detto questo, la situazione può progredire in positivo. Secondo Capuano per misurare il termometro della vicenda bisognerà attendere domenica sera. “Io credo che domenica a Tiki Taka – programma Mediaset che ha Wanda Nara tra i suoi ospiti fissi – ci sarà il primo tassello ufficiale per riportare nei binari del chiarimento la questione Icardi”.

SPORTEVAI | 15-02-2019 15:49