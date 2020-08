Capuano critica De Laurentiis, i napoletani stavolta lo difendono

Una scelta obbligata o un errore di valutazione? Ieri si è praticamente chiuso il passaggio di Allan all’Everton: il brasiliano lascia Napoli dopo 5 anni per tornare alla corte di Ancelotti che lo aveva avuto nei suoi anni in azzurro ma per qualcuno i conti non tornano. Il club inglese – anche se manca ancora l’ufficialità – verserà 25 milioni più bonus per il cartellino del centrocampista e questa valutazione sembra in stridente controtendenza rispetto a quanto lo stesso De Laurentiis aveva dichiarato solo pochi giorni fa.

De Laurentiis aveva escluso saldi nelle cessioni

“Bisogna vedere come sarà questo mercato, se sarà rarefatto potremmo essere costretti a non cedere i cosiddetti pezzi da 90 – aveva assicurato Adl da Castel di Sangro – Di sicuro non faremo saldi, vedo in giro avvoltoi che stanno aspettando per colpire in picchiata ma abbiamo corazze impenetrabili”.

Capuano giudica l’operazione Allan

Per Giovanni Capuano l’operazione Allan è discutibile. Il giornalista di Panorama scrive su twitter:: “Allan è passato in un anno e mezzo da 80 a 25 milioni più bonus. Bene ma non benissimo”.

I tifosi del Napoli replicano a Capuano

Per una volta però i tifosi del Napoli, solitamente critici nei confronti del loro presidente, difendono De Laurentiis e sui social attaccano: “Comprato a 13. Ammortizzato in 5 anni e rivenduto a 30 milioni totali (25 + 5) ora che non è più titolare fisso. Ingaggio corposo risparmiato. A me sembra che De Laurentiis il suo lavoro lo sappia sempre fare. Nonostante le tue battutine” o anche: “Almeno sono soldi reali non come alcune squadre che fanno plusvalenze false”.

C’è chi ricorda: “80 milioni (se vera) era una valutazione folle dovuta alla necessità del PSG di un giocatore con quelle caratteristiche e al periodo, il mercato invernale. Tanto è vero che dopo avrebbero offerto 50 per l’Estate…venderlo dopo una stagione in cui non ha giocato mai ai suoi livelli (anzi a volte al di sotto),è stato l’ennesimo capolavoro di ADL. Ti ricordo che il giocatore ha 30 anni ed è stato pagato molto meno” e chi nota: “Beh diciamo che era anche passato da 15 a 80 più o meno nello stesso tempo”.

Arrivano i paragoni con i giocatori della Juve

I fan azzurri scomodano i giocatori della Juve e fanno paragoni: “Higuain è passato da 92 milioni a zero nel giro di 4 anni” oppure: “Mica sono tutti come Rugani.. che pur giocando pochissimo mantengono il prezzo a 50 milioni”.

Un tifoso osserva: “Allan ha ormai 29 anni e vuole guadagnare 5-6 milioni netti a stagione… “. Infine la reazione ironica: “Strano , l’ADL aveva appena detto che non faceva sconti . Forse voleva dire niente sconti alla Juve”.

SPORTEVAI | 30-08-2020 09:16