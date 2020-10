Capuano e il ranking che fa infuriare i milanisti

Il Milan ha confermato in Europa League il suo brillante stato di forma, dimostrando di poter continuare il suo cammino nelle coppe e quello in campionato con le stesse ambizioni.

Milan ultimo tra le italiane nel ranking Uefa

I buoni risultati del Milan in Europa rappresentano quasi una novità per i tifosi, che dopo decenni di dominio in campo internazionale negli ultimi anni hanno visto i rossoneri faticare nelle competizioni Uefa. Un dato, questo, che è stato sottolineato su Twitter da Giovanni Capuano.

Terminate le gare europee delle squadre italiane, il giornalista di Panorama ha pubblicato le loro posizioni nel ranking Uefa, scatenando le reazioni dei supporter rossoneri.

“La posizione nel ranking Uefa delle squadre italiane iscritte in questa stagione alle coppe europee – ha scritto Capuano – 4° Juventus, 18° Roma, 20° Napoli, 24° Inter, 32° Atalanta, 39° Lazio, 60° Milan”.

La rivolta dei tifosi milanisti contro Capuano

L’ultima posizione del Milan tra le squadre italiane, infatti, è sembrata quasi una provocazione ai tifosi del Diavolo. “E il ranking dell’albo d’oro della Champions, Giovà? 7 Milan, 3 Inter, 2 Juve, Resto d’Italia 0”, il commento risentito di Marco. “Giova qui solo per ricordarti che il ranking è mutevole. È come i capelli: a 20 anni li hai. A 50 magari no”, aggiunge Juan.

Marco, invece, accusa Capuano di non aver aggiornato il ranking dopo le gare degli ultimi tre giorni: “La Juventus occupa la quinta posizione del ranking. Se proprio ci tiene a riportare questa classifica (non ne capisco il senso farlo oggi) la riporti bene”.

Giuseppe, invece, ricorda al giornalista un’altra classifica, quella del campionato: “Capuano, ormai ti è rimasta solo questa di classifica, aspettiamo che pubblichi quella di serie A, del suo capocannoniere e del miglior assistman…”.

JM, invece, rilancia l’accusa di “juventinismo” a Capuano: “Mi daresti anche le classifiche dei gironi di Champions League, Europa League e già che ci sei anche la classifica di Serie A?! Grazie mille maestro!”.

