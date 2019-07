Capuano fa scatenare tifosi del Napoli: Adl non ha braccio corto

“Con l’offerta da 80 milioni per Pepè confermata dal presidente del Lille diventerà difficile per i tifosi del Napoli continuare a parlare di ADL come di un presidente col braccio corto e non interessato a provare a vincere. Altrove con un colpo così poi si riempie lo stadio”. Giovanni Capuano proprio non si spiega tanto accanimento da parte dei fan azzurri nei confronti del loro presidente. Il giornalista di Panorama su twitter sottolinea gli sforzi di Adl e non riesce a capire perchè non sia amato dalla gente.

LE REAZIONI – Le risposte arrivano via social: ” Consiglierei ai tifosi del Napoli di aspettare la fine del mercato prima di cambiare idea su ADL” o anche: ” Parliamo di Pepè, un giocatore che negli ultimi 5 anni ha fatto una media di 10 gol a stagione in Francia; quindi tutto questo fenomeno io non lo vedo; in Italia è altra musica”, oppure: “Aspettiamo tutti di vedere se li sgancia” . C’è anche chi non si fida: ” Occhio alle uscite adesso …”. oppure: ” Se andasse in porto questo acquisto, a queste cifre, è scontato aspettarsi una o due cessioni”, oppure: “Vabbè ma vende Milik, tanto per cominciare”.

L’IRONIA – Ironia anche dai tifosi degli altri club: “Con un giocatore del genere si riempie uno stadio?? Come sono messi male” o anche: “Con un perfetto conosciuto non riempi alcuno stadio, anche se lo paghi 85 mln”. De Laurentiis non si salva per i tifosi: ” Perdonami Giovanni, De Laurentiis spiegava di non voler spendere 42M per Rodriguez e ora ne spenderebbe 80 (record per il Napoli) per Pepè? Non pensi che il Presidente del Lille si scarichi di responsabilità con questa affermazione?”.

SPORTEVAI | 26-07-2019 11:07