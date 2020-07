Capuano: "Milan, che offesa a Maldini”

Il Milan e Paolo Maldini sembrano destinati a lasciarsi alla fine della stagione. Nonostante le smentite delle ultime ore, Ralf Rangnick è destinato a diventare il plenipotenziario tecnico del club rossonero, col doppio ruolo di direttore tecnico e allenatore.

Mentre a Maldini, secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza avrebbe chiesto di ricoprire il ruolo di ambasciatore del Milan nel mondo. Un ruolo che però starebbe stretto alla bandiera rossonera e che, secondo Giovanni Capuano, risulterebbe addirittura offensivo per l’ex difensore.

Capuano bacchetta il Milan per aver offeso Maldini

“L’offerta di ruolo di ambasciatore fatta dal Milan a Maldini, se non smentita in fretta, è un atto offensivo – scrive il giornalista di Panorama su Twitter -. L’annuncio che arriverà Rangnick col ruolo di plenipotenziario (se non smentito) è la conferma che Boban e Maldini hanno detto la verità nei mesi scorsi”.

Il croato era stato il primo a denunciare l’accordo ormai raggiunto tra Ivan Gazidis e il manager-allenatore tedesco. E per quella ragione fu liquidato dallo stesso Gazidis. A oggi, nonostante le smentite della dirigenza, pare che Boban avesse ragione.

I tifosi si dividono

“Tutte le persone con almeno due neuroni hanno già capito da un pezzo che Boban e Maldini avevano detto la verità, solo i pennivendoli hanno parlato di possibile conferma di Pioli…”, commenta su Twitter Davide.

“Caro Giovanni, io sinceramente non mi stupisco, lo sanno anche i muri che il Milan è un circo”, aggiunge C19, mentre Paolo spiega che “Il più grande terzino sinistro della storia milanista e uno dei giocatori più titolati di sempre merita rispetto”.

Ma c’è anche chi, come Polle, pensa che Boban e Maldini abbiano sbagliato a parlare pubblicamente dei problemi interni al Milan: “Giovanni quindi avrebbero fatto bene a mettere in piazza il loro orgoglio peggiorando la stagione del Milan, che vorrei ricordarlo, a dicembre era già fallimentare con tanto di umiliazione a Bergamo (5-0 se hai dimenticato)”.

SPORTEVAI | 07-07-2020 13:04