Capuano scatena la polemica: Non vi piace? Abituatevi, sarà così

C’è chi ha tirato un sospiro di sollievo dopo oltre due mesi di astinenza dal calcio, chi ha programmato tutto il palinsesto della giornata per non perdersi neanche un gol e chi ha reagito con fastidio. Il pallone è tornato a rotolare in Germania, la Bundesliga è stato il primo campionato a riprendere nell’era del corona virus. Stadi senza pubblico, al limite con dei cartonati sugli spalti, niente esultanze, massima prudenza però le partite si sono giocate. Certo fa sensazione non vedere la gioia dei tifosi sugli spalti ma se le gare a porte chiuse non sono una novità assoluta, quello che colpisce è vedere i giocatori a debita distanza dopo un gol. Nè abbracci nè baci. E per qualcuno questo non è calcio.

Capuano alimenta la polemica

Il giornalista di Panorama Giovanni Capuano è sempre stato favorevole alla ripresa dei campionati: inutile secondo lui aspettare ancora, tanto una sicurezza totale non ci sarà per tanto tempo ancora.

Su twitter Capuano posta la foto della “non esultanza” del bomber del Borussia Dortmund Haaland e scrive: “Ore 15:59 il primo gol della nuova era del calcio. Non vi piace? Neanche a me, ma fatevene una ragione perché per tanti mesi sarà così o niente. Il resto sono c…”.

Sui social scoppia la bufera

Sul web ci si divide tra favorevoli e contrari. C’è chi scrive: “Il calcio è PASSIONE e senza l’urlo dei pubblico è ZERO. Senza la passione il calcio è MORTO. È solo “22 uomini che corrono su un prato e danno calci ad una palla”.

Un tifoso osserva: “È illogico che durante un calcio d’angolo fanno “assembramento“, però non devono abbracciarsi dopo un gol. Siamo alla follia” o anche: “Meglio niente, questo è un’altro sport”.

Molti sono scettici sul fatto che anche in Italia si segua l’esempio: “Abituati alla Bundesliga, perché negli altri paesi NON si GIOCA” o anche” A parte lo stadio vuoto, il problema che sembrano 4 partite amichevoli,tipo trofeo birra moretti ad agosto. Immaginate cosa potrà essere riprendere un campionato a giugno”.

Infine un utente osserva: “Io sogno di vederli correre per 90 minuti a luglio-agosto con le mascherine in tinta con la maglia. Se pagliacciata dev’essere, che lo sia fino in fondo…”.

SPORTEVAI | 17-05-2020 09:31