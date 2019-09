Capuano smentisce Emre Can, bufera sul web

La reazione piccata di Emre Can all’esclusione dalla lista per la Champions League è il caso che agita l’ambiente della Juventus in queste ore. Le parole del centrocampista tedesco, escluso da Maurizio Sarri in favore di Khedira e Matuidi, hanno fatto il giro del web suscitando reazioni disparate. Ma, intanto, c’è chi si dice sorpreso dalle dichiarazioni dello stesso Emre Can, assicurando che il giocatore e il suo entourage fossero già a conoscenza della decisione di Sarri e che l’avessero anche accettata.

“EMRE AVVISATO”. È Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, autore di un post che ha scatenato grande attenzione su Twitter. “Su Emre Can, a quanto risulta, quanto accaduto nelle ultime settimane è lineare – ha scritto il giornalista -. L’agente del tedesco è stato in contatto con la Juve e avvisato della decisione poi comunicata come prassi da Sarri al giocatore. Che resta dentro il progetto come confermato da Juve-Napoli”. Le parole di Capuano smentiscono Emre Can, che invece aveva accusato la Juventus di non avergli parlato della possibilità di non giocare la Champions e Sarri di essere stato “poco sincero”.

LE REAZIONI. Il tweet di Capuano scatena le reazioni dei suoi follower, che lo accusano di fatto di voler difendere la Juventus. “Quindi smentisci le parole di un Giocatore che parla dal ritiro? Siamo alle comiche”, scrive Pierino nei commenti al post. “Ehi Capuano, ti è arrivata una chiamata da Torino per caso?!?”, domanda sarcasticamente FredRedBlack, con un altro follower, Paolo, che lo accusa di voler difendere la Juve dalla situazione di imbarazzo causata dalle parole del centrocampista tedesco. “Ha detto che nessuno lo aveva avvertito e c’è rimasto male. Lo ha detto Lui. Sto tweet stile Pravda è un’ulteriore conferma”. Infine, da Deb, l’attacco finale: “Mi spieghi che motivo avrebbe avuto di mentire Emre Can? Parlando in quel modo si è messo in una posizione scomoda sia con i compagni (e lo staff tecnico) sia con la società. Fate giornalismo o gestite l’unità di crisi della Juventus?”.

