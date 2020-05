Caputo conferma: "Molto vicino al Parma"

Francesco Caputo in un'intervista a tuttomercatoweb ha raccontato la trattativa di mercato sfumata con il Parma: "Tutti sanno bene che rapporto ho con Daniele Faggiano. Sono stato vicino al Parma, sì, ma i matrimoni si fanno in due. Rimane il grande rapporto, anche se abbiamo preso strade diverse". Faggiano ha spiegato di aver tentato di prenderlo prima dall'Entella, poi all'Empoli.

"Faggiano è il mio scopritore (i due si conobbero a Noicattaro, in Lega Pro), con lui ho un grandissimo rapporto. Ha detto bene recentemente anche lui: ci vuole chiarezza, vogliamo tornare in campo. Non sarà facile di congelare il campionato. È una cosa molto complicata”.

SPORTAL.IT | 02-05-2020 12:30