Il Sassuolo supera per 3-1 il Bologna nel derby emiliano che apre la dodicesima giornata di serie A. Al Mapei Stadium i neroverdi si impongono per 3-1 grazie alle reti di Caputo (doppietta) e Boga. Inutile il gol di Orsolini per i felsinei.

In classifica la squadra di De Zerbi sale a quota 13 punti, mentre gli uomini di Mihajlovic incassano la loro quarta sconfitta nelle ultime cinque partite.

SPORTAL.IT | 08-11-2019 23:02