Carapaz: "La caduta ha cambiato tutto"

Richard Carapaz, subito dopo l'arrivo di Frascati, ha manifestato tutta la sua gioia.

"Non mi aspettavo di vincere – ha ammesso -. E' stata una frazione lunga con alcune salite verso il finale. Il nostro piano era quello di proteggere Mikel Landa per non perdere tempo ma una caduta negli ultimi chilometri ha cambiato tutto. Ho dovuto lottare contro i velocisti per il successo di tappa per questo ho deciso di anticipare la loro azione. Il momento in cui ho scelto di attaccare è stato quello giusto".



SPORTAL.IT | 14-05-2019 18:17