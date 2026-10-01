La fascia di capitano del glorioso Valencia dei primi anni 2000 — per ben due volte finalista di Champions League —, quella della Roma post Giannini e tanti anni in giro per altri club prestigiosi. La carriera di Amedeo Carboni è fatta di numerosi successi che lo hanno visto, tra le altre cose, vestire diverse maglie dell’attuale campionato cadetto, su tutte quella dell’Arezzo, squadra della propria città, dell’Empoli e, soprattutto, della Sampdoria, negli splendidi anni della favola blucerchiata in Italia e in Europa. Proprio con la maglia della squadra ligure ha disputato due stagioni tra il 1988 e il 1990, collezionando 60 presenze e mettendo a segno due reti in Serie A, rispettivamente contro Torino e Lecce, e una in Coppa delle Coppe con gli svedesi del Norrköping.

Partendo proprio dall’esperienza genovese, in esclusiva ai nostri microfoni abbiamo ripercorso insieme all’ex calciatore toscano parte della sua carriera, tra aneddoti su Boškov, Cerezo e non solo, passando per l’attuale campionato cadetto e per la situazione della Nazionale, guidata proprio da un suo ex compagno di squadra, Roberto Mancini.

Il cashmere, Boškov e i cani di Cerezo: gli anni della Sampdoria

Partiamo dalla prima domanda, riguardante la tua esperienza alla Sampdoria. Come sono stati quegli anni a Genova?

“È stata la prima vera esperienza in cui mi sono sentito un giocatore di Serie A a tutti gli effetti. Avevo già esordito nella massima serie con Bari ed Empoli e venivo da una grande annata a Parma, a quei tempi la piazza ideale per affermarsi. Un buon campionato con la maglia dei ducali era garanzia di essere pronti per il grande calcio. Quando poi sono arrivate le chiamate di Sampdoria, Napoli e Inter, alla fine ho scelto i blucerchiati perché era un ambiente che mi piaceva tantissimo. È stato un passaggio fondamentale per la mia carriera”.

Quelli erano gli anni della grande Sampdoria, gli inizi dell’epoca di Vialli e Mancini. Hai un aneddoto su quel periodo, su Boškov o in generale su quella squadra?

“È stato un anno importante della mia vita. In inverno – senza fare nomi, anche se si può immaginare chi fossero quelli più importanti – per non prendere freddo i giocatori indossavano maglie in cashmere sotto la divisa. La Samp era una piazza ambita, un’oasi; anche la tifoseria era spettacolare. Su Boškov ci sono tanti aneddoti, ma ne ricordo uno in particolare che riguarda Toninho Cerezo. Aveva due Schnauzer alti un metro e mezzo e li portò al campo, lasciandoli liberi. Successe un caos e Boškov si arrabbiò con Cerezo. Fu un episodio divertente. Erano anni belli, non solo per la Samp, ma per tutto il calcio italiano”.

Come si vivevano i derby a Genova in quegli anni?

“Erano anni bellissimi, erano gli anni in cui anche il Genoa era molto forte. Erano i tempi di Skuhravý, Aguilera, Eranio, Signorini e tanti altri. I derby erano fantastici e per fortuna ne ho vinti diversi. Era bellissimo l’ambiente e lo stadio è all’inglese, con tifosi molto calorosi da entrambe le parti”.