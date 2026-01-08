Napoli, Caressa scatenato per il rigore contro Buongiorno: “Non se ne può più”. Poi fa arrabbiare i tifosi dell’Inter

Rigori, interpretazioni arbitrali e VAR: l’analisi di Caressa tra episodi controversi e polemiche social

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Un’altra puntata del Club ha acceso il dibattito arbitrale. Fabio Caressa è tornato a far discutere analizzando alcuni episodi chiave dell’ultima giornata di campionato: dal rigore concesso al Verona per il fallo di mano di Buongiorno, giudicato incomprensibile dal giornalista, fino al confronto con precedenti simili e alle indicazioni fornite in passato dai vertici arbitrali. Spazio anche al caso del fuorigioco “fantasma” fischiato al Parma contro l’Inter, episodio che ha scatenato polemiche e reazioni accese sui social, soprattutto tra i tifosi nerazzurri.

Caressa sul mano di Buongiorno e il rigore al Verona

Caressa al Club ha criticato duramente il penalty fischiato dall’arbitro Marchetti: “Andiamo a vedere il calcio di rigore che hanno dato. E abbiamo un po’ di cose da dire su questo, perché il fallo di mano è di Buongiorno, con in groppa un avversario. Guardate la spalla di Buongiorno. Allora, spiegatemi voi, come può avere il controllo del suo braccio quando c’è uno che sta cadendo, che ha la sua ascella sulla spalla? No, spiegatemelo! Se voi me lo spiegate, come fa questo… Il movimento non è congruo? Ma non è congruo in base a cosa? Allora è fallo. Va con la testa, viene spostato dal gomito, quindi con la testa non ci arriva e quindi arriva con la mano. Ma come lo fa a dare?”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il paragone con Verona-Juve

Poi il conduttore ha paragonato l’episodio a un’altra partita del Verona, quando aveva ricevuto un rigore a favore: “Allora, andiamo a vedere che cosa avevano dato a Verona-Juventus (fallo di mani di Joao Mario ndr). E dopo quell’intervento, Rocchi aveva detto: ’Questi rigori non li daremo più’. Ma tanto ormai, ragazzi, ogni domenica è diverso. Anzi, ogni tre giorni quando c’è l’infrasettimanale. Non è mai rigore questo, siamo tutti d’accordo. Tra l’altro, questo rigore, che avevano detto di non dare, è meno rigore di quell’altro. Lì c’è anche il contatto fisico. Ormai è una cosa incomprensibile, non se ne può più!“.

Il fuorigioco “fantasma” del Parma

Nel corso della trasmissione, Fabio Caressa ha mostrato a Cuesta, allenatore del Parma, l’episodio del fuorigioco fischiato alla sua squadra nel match perso contro l’Inter, con il calciatore gialloblù partito addirittura prima della linea di centrocampo. Il tecnico dei ducali, però, ha scelto di non alimentare alcuna polemica, limitandosi a una risposta distensiva: “Sono errori che capitano”. Questa moviola non è stata condivisa da una parte dei tifosi dell’Inter, che sui social hanno manifestato tutto il loro disappunto, animando discussioni e rispondendo anche ai commenti dei sostenitori avversari. Tra i messaggi più emblematici si legge: “Inizia a fare la conta di tutti i fuorigioco che sbagliano, per il quale il VAR non può intervenire. Vedrai che è assai frequente e soprattutto random…”.