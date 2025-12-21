Caressa-Runjaic, scintille a Sky: cacciato il mister dell'Udinese. Web in tilt: “Fallo con Conte e Allegri”

La domanda di Marchegiani sulla sostituzione di Zaniolo a fine primo tempo fa scoppiare la bomba. La reazione di Caressa alla risposta stringata di Runjaic scatena i tifosi

Scintille in diretta tv tra Fabio Caressa e Kosta Runjaic. Lo scontro è andato in scena nel salotto di Sky, al termine della partita tra Fiorentina e Udinese, che ha visto i friulani (stra)perdere 5-1. Infastidito dalla prestazione dei suoi e da una domanda di Luca Marchegiani su Zaniolo, il tecnico bianconero è stato piuttosto sintetico nelle sue risposte, facendo sbottare il giornalista che lo ha liquidato in modo brusco.

Caressa-Runjaic: scontro in diretta tv

L’espulsione di Okoye dopo soli 7′, poi i cinque gol presi da una squadra – la Fiorentina – che prima della gara del Franchi valevole per la 16a giornata non aveva mai vinto in questo campionato. Insomma, di motivi per essere adombrato Runjaic ne aveva eccome.

E non ha fatto niente per nasconderlo quando si è presentato ai microfoni di Sky. Ad ‘accendere la miccia della deflagrazione’ è stato suo malgrado Marchegiani, che ha avuto la sola colpa di porre una domanda sulla sostituzione di Zaniolo a fine primo tempo. “Mi era sembrato tra i più attivi: dietro il cambio c’è un motivo tattico, fisico, oppure ha voluto preservarlo per via del risultato?”.

Botta e risposta, il tecnico dell’Udinese cacciato

Laconico l’allenatore, che ha dribblato così la domanda dell’ex portiere di Lazio e Torino: “C’è una ragione dietro questa scelta, ma dopo una gara del genere è bene non entrare nei dettagli”. A questo punto è entrato in scena Caressa, che ha liquidato Runjaic. “Se non aveva voglia, poteva anche non venire. Arrivederci, grazie. Buonasera”.

Seccato dall’atteggiamento del tedesco di origini serbe, ha aggiunto: “Se uno viene, risponde. Non è che c’è bisogno di non rispondere. La mia impressione è che non ha preso bene l’intervento della società dopo la sconfitta”. Il riferimento è al duro sfogo del ds dell’Udinese, Gianluca Nani, che ha commentato la manita del Franchi con dichiarazioni al vetriolo: “Non ci sono scuse, la nostra prestazione è stata pessima. Si può vincere anche in 10 o in 9, non passeremo un Natale sereno. Non riusciamo a fare il salto di qualità, bisogna cambiare atteggiamento”.

Web in tilt: il messaggio a Caressa

Post partita ad alta tensione anche sui social. Non si contano le reazioni allo screzio andato in onda su Sky. “Fallo con Conte, Spalletti e Allegri”, è il pensiero di Peppe su Facebook, ripreso da un gran numero di utenti.

“Come mai non tratta così Allegri, Spalletti o Conte? Chiedo per un amico” aggiunge Tony. “Caressa ormai pensa di essere il papa” punge Gabriele. “Caressa è riuscito ad amareggiare anche l’uomo di calcio più compassato ed equilibrato” rincara Fausto. “Con altri allenatori di squadre più blasonate non si sarebbe comportato così” chiosa Luca.