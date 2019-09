Caressa sicuro: Vi dico dove arriverà l'Inter

Fabio Caressa ha una certezza sull’Inter. Anzi due. La prima è un tecnico che, con il suo lavoro, le sue scelte, il suo modo di porsi e di caricare l’ambiente è garanzia di risultati. La seconda è una società che ha finalmente diviso in modo opportuno le competenze, lavorando in sinergia. In un suo intervento a Sky il popolare telecronista sottolinea come questi fattori, di solito, portino in una sola direzione: “Il successo”.

L’intervento – Nel suo consueto punto settimanale, Caressa tratteggia un elogio di Antonio Conte: “È l’allenatore di cui tutti i giocatori parlano meglio, c’è quasi un senso di venerazione nei suoi confronti. Sa conquistare col suo modo di allenare, è un leader e l’Inter ha già fatto dei passi in avanti con lui. È anche merito della società, certo. Di Marotta. Ora ci sono competenze ben definite. Ma Conte sta lavorando sul campo, ha chiesto ai giocatori di credere in lui, di essere onesti l’uno con l’altro”.

Come Mourinho – A pensarci bene, è quasi lo stesso ‘modus operandi’ dell’ultimo grande tecnico che all’Inter è riuscito a vincere: José Mourinho. “Non a caso, quell’Inter in cui i calciatori si trattavano come fratelli, in cui c’era assoluta condivisione di idee e obiettivi, ha ottenuto grandissimi risultati”. C’è però un rovescio della medaglia: “Non vi aspettate una squadra spettacolare, l’Inter non vincerà troppe partite segnando quattro o cinque gol. Conte proverà anzitutto ad avere la miglior difesa della serie A”.

