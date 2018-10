Gregory Sciaroni, attaccante del Berna, è stato squalificato per sei giornate per la carica alla testa rifilata a Timo Helbling del Rapperswil.

La scorrettezza è avvenuta al 45' della sfida di National League dello scorso 28 settembre.

Quando giocava nel Davos il ticinese era già stato sospeso due volte per quattro turni, nel 2016/17 per una carica a Dufner del Bienne e nel 2017/18 per la stessa scorrettezza ai danni di Morant dello Zugo.

SPORTAL.IT | 03-10-2018 11:55