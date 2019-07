Carlo Alvino scatenato, che rivincita su Twitter

Per Carlo Alvino è arrivato il momento delle rivincite. Serata di grandi soddisfazioni, quella di ieri, per il giornalista-tifoso del Napoli, ex telecronista degli azzurri nelle telecronache faziose per Sky. Prima la prestazione super di Fabian Ruiz nella finale del campionato europeo Under 21, con tanto di premiazione come MVP del torneo, quindi l’annuncio dell’ingaggio da parte del Napoli di Kostas Manolas. Per Alvino due occasioni d’oro per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Il cammellone – Il primo Tweet è dedicato a tutti i ‘criticoni’ che, per tutto il campionato, hanno sindacato su Fabian e sul fatto che non fosse stato un acquisto utile alla causa del Napoli. L’espressione utilizzata da Alvino – “Cammellone” – era stata coniata per il forte centrocampista spagnolo dall’opinionista Enrico Fedele. Ecco il messaggio su Twitter di Alvino: “O’ Cammellone mo segna pure nelle finali. Ma tu vedi un po’. Il campo batte sempre i professori del piffero. Bravo Fabian, Forza Napoli Sempre e nun c’accire nisciuno!”.

Gli screenshot – Il secondo Tweet è dedicato invece a tutti i tifosi scettici che, dopo l’annuncio di sabato mattina su Twitter dello stesso Alvino, avevano messo in dubbio l’acquisto di Manolas. “Dimenticavo di dirvi una cosa importante… cestinate gli screenshot che mi riguardano su Manolas che occupano spazio sullo smartphone”, l’ironica replica del giornalista subito dopo l’ufficializzazione dell’ingaggio.

Le reazioni – In entrambi i casi sono tanti i messaggi di tifosi. Alcuni si accodano al pensiero di Alvino, altri ne prendono le distanza. Il commento più gettonato? “Speriamo che ora si avveri anche la tua profezia su James Rodriguez“. In tempi sospetti il giornalista ha infatti affermato che il colombiano è destinato a vestire la maglia del Napoli, una prospettiva che i sostenitori partenopei si augurano possa avversarsi al più presto.

SPORTEVAI | 01-07-2019 10:30