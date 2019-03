Carlo Ancelotti cancella il campionato

Messo da parte il già difficile sogno-scudetto dopo la sconfitta contro la Juventus, il Napoli riparte dall’Europa League, diventato primo obiettivo della stagione.

Al San Paolo per l’andata degli ottavi di finale arriva l’ostico Salisburgo e Ancelotti vuole scacciare i fantasmi del ko contro i bianconeri: “L’ambiente è sereno, motivato e concentrato. Sappiamo che si tratta di una partita molto importante e delicata, ma vedo la squadra consapevole, che sa quello che deve fare”.

“Ci giocheremo la qualificazione in 180 minuti – prosegue il tecnico emiliano – l’andata non sarà decisiva, ma importante per indirizzare la qualificazione. La partita contro la Juventus? Non c’entra nulla e non credo che ci saranno problemi psicologici per la sconfitta di domenica. La prestazione è stata molto confortante, ha mostrato una squadra in salute e motivata. Ci sono sconfitte che fanno meno male di certe vittorie, spero ci siano margini di miglioramento e che si raccolga quello che si produce".



SPORTAL.IT | 06-03-2019 14:50