Brasile, Ancelotti chiude la telenovela Neymar e annuncia i convocati: sorprese e un grande deluso

La Selecao esordirà il 13 giugno contro il Marocco. Presenti in lista anche il romanista Wesley e lo juventino Bremer, fra i 26 anche Alisson e Paqueta

Neymar torna in Nazionale. Il fuoriclasse brasiliano è stato convocato da Carlo Ancelotti in vista dei Mondiali 2026 in programma tra USA, Messico e Canada. Il 34enne del Santos non vestiva la maglia verdeoro dal 17 ottobre 2023 e nel primo anno di gestione Ancelotti, in dieci partite, non era mai stato chiamato. Una scelta a lungo invocata in patria, ora arrivata. “La sua condizione fisica è migliorata”, ha dichiarato il ct italiano. Nella lista dei convocati non mancano altre presenze di rilievo, accanto a qualche pesante assenza.

Convocazioni Brasile, Neymar c’è

Nelle settimane precedenti l’ufficialità della lista, la convocazione di Neymar era stata l’oggetto principale del dibattito in Brasile. Le ultime indiscrezioni davano il fuoriclasse tra i convocati, e così è stato. A spiegare la scelta, in conferenza, è stato lo stesso Ancelotti: “Abbiamo valutato Neymar durante tutto l’anno e abbiamo visto che in quest’ultimo periodo ha giocato con costanza e ha migliorato la sua condizione fisica. Pensiamo che sia un giocatore importante e che lo sarà anche in questo Mondiale. Ha lo stesso ruolo e gli stessi obblighi di tutti gli altri 25: potrà giocare, non giocare, stare in panchina, entrare in campo. Sostanzialmente, ha la stessa responsabilità degli altri”.

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Il ct italiano ha poi tenuto a chiarire la natura della convocazione: “Non abbiamo scelto Neymar perché pensiamo che sarà un buon sostituto. L’abbiamo scelto perché pensiamo che possa dare il suo contributo e mostrare le sue qualità. Che giochi un minuto, cinque, non giochi affatto o per 90 minuti, o che tiri un rigore. Abbiamo scelto questi giocatori perché sono sicuro che daranno un aiuto alla squadra”.

Ancelotti chiama anche Wesley e Bremer

Nello scenario del Museu do Amanha, il ct verdeoro ha annunciato la lista dei 26 convocati. Una presentazione di grande impatto, con 700 giornalisti accreditati e centinaia di inviati. “Non può essere una lista perfetta, ma penso che sia una lista con il minor numero possibile di errori”, ha dichiarato Ancelotti al suo arrivo. Dopo circa un’ora è stato chiamato sul palco: “Le scelte sono state difficili, vista la concorrenza molto alta in questo Paese. La nostra è una lista che può offrire un calcio di qualità, con uno spirito collettivo straordinario. Non ho paura a dire che possiamo vincere. La Coppa del Mondo non la vince la squadra perfetta, ma quella più resiliente”.

Tra i convocati anche due giocatori di Serie A: il romanista Wesley e lo juventino Bremer. Folta la pattuglia di ex del nostro campionato, come Alisson e Marquinhos, Paquetá, Danilo, Alex Sandro e Douglas Santos. Assenti per infortunio Rodrygo, Militao, Estevao e Richarlison. La sorpresa è Rayan, attaccante del Bournemouth.

Joao Pedro assente, Ancelotti: “Abbiamo scelto altri giocatori”

Tra le esclusioni, quella che pesa di più è l’assenza di Joao Pedro. L’attaccante del Chelsea aveva giocato in cinque delle dieci gare della Nazionale sotto la gestione Ancelotti. Familiari e amici si erano riuniti per ascoltare l’annuncio e immortalare in un video il momento della chiamata, che però non è arrivata. “Ci sono caratteristiche individuali dei giocatori. Ovviamente siamo dispiaciuti per Joao Pedro perché, considerando la stagione che ha disputato in Europa, probabilmente meritava di essere in questa lista. Ma, fortunatamente, con tutta la consapevolezza, il rispetto e la competenza possibili, abbiamo scelto altri giocatori”, ha spiegato Ancelotti.

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La lista dei convocati

PORTIERI:

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio).

​DIFENSORI:

Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).

CENTROCAMPISTI:

Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Man United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Paquetà (Flamengo)

ATTACCANTI:

Endrick (Lione), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Man United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcellona), Rayan (Bournemouth), Vinicius (Real Madrid).

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