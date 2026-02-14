Virgilio Sport
CALCIO CALCIO ESTERO

Ancelotti dimentica il Mondiale: carnevale scatenato in Brasile per il ct

Il tecnico celebra il Carnevale tra Salvador, San Paolo e Rio: eventi, ospiti vip e osservazioni al Maracanã in vista della Coppa del Mondo.

Pubblicato:

Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Il Carnevale brasiliano travolge anche Carlo Ancelotti. Il commissario tecnico della Seleção è sbarcato in Brasile per vivere da protagonista il periodo più atteso dell’anno, in attesa del Mondiale di calcio. L’allenatore italiano prenderà parte a una serie di eventi tra Salvador, San Paolo e Rio de Janeiro, immergendosi nelle celebrazioni più iconiche del Paese.

Prima tappa: festa a Salvador

Il viaggio è iniziato a Salvador, dove Ancelotti parteciperà alle sfilate sul celebre circuito Barra-Ondina, ospite del cantante Léo Santana. Il tecnico è arrivato venerdì mattina, poche ore dopo aver assistito al match tra Fluminense e Botafogo disputato allo stadio Maracanã.

San Paolo tra samba e ospiti speciali

Dopo Salvador, il CT farà tappa a San Paolo. Qui è atteso all’Anhembi, sede ufficiale delle parate cittadine, e sarà tra i protagonisti del Charla Podcast nell’area VIP del Bar Brahma. Insieme a lui interverranno anche gli ex calciatori Denilson, Vampeta e Júnior.

Gran finale a Rio de Janeiro

Il tour carnevalesco si concluderà a Rio de Janeiro, dove Ancelotti presenzierà al Camarote Nº1, nel Sambodromo di Marquês de Sapucaí, accanto a Ronaldo. L’appuntamento rappresenta anche un momento simbolico in vista della prossima Coppa del Mondo.

Il tecnico sarà inoltre ospite del box dedicato alla Nazionale brasiliana, allestito dalla CBF nello spazio delle sfilate. L’iniziativa rientra nella campagna promozionale di Brahma, intitolata “È lecito crederci”, pensata per unire l’entusiasmo del calcio con l’energia del Carnevale.

Presenza al Maracanã e osservazioni di mercato

Prima di immergersi nelle feste, Ancelotti ha seguito dal vivo la sfida tra Fluminense e Botafogo al Maracanã, terminata 1-0 per il Fluminense. L’allenatore ha potuto valutare da vicino il centrocampista Martinelli, finora mai monitorato dallo staff tecnico. Tra i nomi sotto osservazione figura anche Danilo del Botafogo, possibile sorpresa nelle future convocazioni.

Ancelotti dimentica il Mondiale: carnevale scatenato in Brasile per il ct Allenatori italiani all’estero: Ancelotti, Inzaghi, De Zerbi, Montella e Maresca guidano una truppa nutritissima ANSA

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Como - Fiorentina
Lazio - Atalanta
Inter - Juventus
SERIE B:
Modena - Carrarese
Palermo - Virtus Entella
Sampdoria - Padova
Catanzaro - Mantova
Cesena - Venezia

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio