Carlo Ancelotti non dà vantaggi alla Juventus

Carlo Ancelotti non ha pietà del “suo” Parma, travolto al “San Paolo”. Quinta vittoria su sei gare di campionato per gli azzurri, pronti per lo scontro diretto contro la Juventus.

Azzurri ancora convincenti con il 4-4-2: “Dalla partita con la Fiorentina abbiamo cominciando a difendere in maniera diversa, ci troviamo meglio – ha detto il tecnico emiliano a 'Sky Sport' – Quando abbiamo la palla è cambiato poco se non la posizione di Insigne che in questo momento è determinante per noi, è molto ispirato e segna con continuità".

Si è visto tanto turnover, in ottica super-sfida: “Non sarà facile scegliere la formazione per sabato, tutti hanno dimostrato di poter giocare in questa squadra. Se torneranno titolari Callejon e Verdi? Vediamo, con Fabian Ruiz e Zielinski abbiamo allargato il gioco e i terzini che spingevano di più".



SPORTAL.IT | 27-09-2018 00:05