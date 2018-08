Carlo Ancelotti non è pentito

Serataccia per il Napoli, travolto a Dublino per 5-0 dal Liverpool. Dopo il lungo ritiro di Dimaro e una serie di test poco indicativi, per Ancelotti è un brusco risveglio. Il tecnico emiliano, però, intervistato da 'Sky Sport', non drammatizza: “È normale che sconfitte così diano fastidio. Brucia sempre perdere, ma fiducia ed entusiasmo ci sono e ci saranno".

E neppure rinnega l’approccio alla partita, fotografando poi i problemi della squadra: "Abbiamo impostato la partita cercando di giocarcela a viso aperto, era giusto fare così, fare una gara difensiva non ci sarebbe servito. Abbiamo incontrato delle difficoltà, perdendo tanti palloni in uscita. Alcune cose sono state ben fatte, altre meno, ma ci servirà per crescere. I valori ci sono, ci sono problemi tecnico-tattici da sistemare, come la velocità nella costruzione, ma le figuracce è meglio farle ora che tra un mese".



