Carlo Ancelotti non fa drammi

Il Napoli saluta la Coppa Italia, ma Ancelotti soffoca gli allarmi.

Ai microfoni di Rai Sport al termine della partita persa contro il Milan, il tecnico azzurro snocciola cosa non è andato nell’amara notte di San Siro, senza però preoccuparsi troppo: "Non siamo stati all’altezza della situazione, la partita è stata condizionata da due situazioni in contropiede su palle lunghe, poi abbiamo provato a recuperarla ma il Milan era molto chiuso. In questo momento non siamo abbastanza brillanti per scardinare una difesa così chiusa. Abbiamo avuto qualche possibilità, ma era davvero difficile perché non c'è la brillantezza necessaria. Ma è un episodio

Ancora una prova deludente per Allan. Ancelotti minimizza pure qui: "Ha fatto la sua partita, non l'ho sostituito perché aveva giocato male, ma volevo aprire un po' il gioco con un attaccante in più. Allan è un calciatore nostro, ha avuto qualche tentennamento ma per noi è molto importante e lo sarà in futuro".



SPORTAL.IT | 30-01-2019 00:00