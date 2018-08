Carlo Ancelotti schernisce Sarri

Il Napoli rialza la testa dopo il crollo in casa del Liverpool e regola per 3-1 il Borussia Dortmund nell’amichevole giocata a San Gallo. Carlo Ancelotti torna quindi a sorridere, pur non avendo certo lanciato nessun allarme dopo lo 0-5 contro i Reds: “Vincere non è tanto importante in questo momento, conta di più vedere i passi avanti della squadra – ha detto il tecnico emiliano a 'Sky Sport' al termine della gara in terra svizzera – Oggi la partita è stata diversa, siamo stati meno aggressivi, le gambe erano pesanti”.

Promosso Milik, il mercato non porterà altri attaccanti, mentre è arrivato il terzino Malcuit dal Lilla. Ad Ancelotti il compito di inserirlo nei meccanismi di squadra. E allora ci scappa anche la battuta…: “Malcuit è un terzino molto molto offensivo, ma è chiaro che si deve inserire con gli altri e imparare i movimenti della difesa. Magari dovrò telefonare Sarri e vedere se mi aiuta…”.

SPORTAL.IT | 08-08-2018 00:05