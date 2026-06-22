L'ex giornalista Rai, ricoverato per una polmonite, sui social invita i bianconeri a investire sul centrocampo e boccia sia Koopmeiners che Kolo Muani

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’avevamo lasciato l’altro giorno mentre informava i suoi followers sulle sue condizioni dopo la polmonite che lo aveva costretto a un ricovero in ospedale ma Carlo Nesti lontano dal calcio non sa stare. Anche dal letto d’ospedale l’ex giornalista della Rai (celebri le sue schede al Processo del lunedì di Biscardi), volto e voce per anni di Juventus e Torino, ha voluto dire la sua sul mercato dei bianconeri dando notizie e suggerimenti ai suoi tanti followers con un messaggio video sui social.

I consigli di Carlo Nesti

Deve ancora recuperare dalla polmonite che l’ha costretto alle cure ospedaliere Carlo Nesti ma anche dalla clinica torinese dove si trova non riesce a trattenere la natura di cronista a tutto tondo e pubblica un post su Facebook in cui fa il punto sulle trattative della Juventus non senza qualche punzecchiatura e qualche perplessità.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nesti boccia Koopmeiners e Kolo Muani

Fra una flebo e l’altra ecco quel rompiscatole di Carlo Nesti – attacca nel video dall’ospedale . spero che non sia così, più che altro è il mio mestiere ho sempre qualcosa da ridire, soprattutto all’inizio, sul mercato della Juve. Intanto parto da un presupposto è necessario fare cassa, perchè non ci sono quei 60-70 milioni della Champions garantiti dal quarto posto e due giocatori in ballo sono Bremer e Cambiaso, per quanto riguarda i portieri si riparla di Carnesecchi, di Martinez, di Milinkovic-Savic, di Vicario. Va benissimo. Per quanto riguarda la difesa si parla di Muharemovic e Lucumi, anche qui benissimo, sono ottimi elementi. Sugli esterni si parla di un ex giocatore della nazionale, l’oriundo Emerson Palmieri, benchè alquanto stagionato, per quanto riguarda l’attacco vediamo se Vlahovic può tornare nei programmi della Juve, può essere, poi si parla di Kolo Muani, e su questo – lo sapete – non sono d’accordo, di Sorloth, di Brahim DIaz salvo raccogliere l’appello di Chiesa che vuole rientrare in Italia.

Mi chiedo però: c’è un reparto fondamentale che è il centrocampo e di cui si parla di meno, erano state formulate varie ipotesi, come quella di Goretzka, la prima ma morta sul campo, si accarezza la possibilità che Kessie possa essere interessante ma per il resto le voci sono su Koke, Ndour e Frattesi, io vorrei un centrocamposta di sostanza in grado di alternarsi con Locatelli e Thuram nel 4-1-2-3-1 perchè non mi fido di Koopmeiners, occhio ai centrocampisti se no la squadra è ancora una volta monca”.

I tifosi si schierano dalla sua parte

Fioccano le reazioni: “Grazie Carlo Nesti é un piacere sentirti pimpante nonostante le flebo. Tornando alla Juve e al paventato mercato…credo che saranno solo dolori per noi tifosi. Non riesco ad essere ottimista” e poi: “Carlo, mi spiace vederti coricato in quel letto. Spero che al prossimo intervento ti veda seduto sulla tua vera sedia di lavoro. Prioritario è il tuo ritorno al 100 %” e anche: “Beh senza gli incassi Champions non ci saranno grandi colpi di mercato …l’importante sarà fare una squadra equilibrata in tutti i reparti …personalmente i soldi non li prenderei dalla vendita di Cambiaso (da Bremer sì )…se c’è da ricostruire ripartiamo da nomi italiani ( anche se non può’ essere Tonali ..fuori dalla nostra portata) vediamo se Carnevali riesce a fare qualcosa di buono con quella che ha a disposizione) …d’altronde l’ha detto anche Elkann..ricostruiamo il blocco della nuova nazionale”

C’è chi scrive: “La penso esattamente allo stesso modo. Secondo me se riuscissero a rinnovare un anno Vlahovic io gli metterei accanto Yildiz, a sinistra Boga e a destra Nico Gonzales. Il problema è in mezzo al campo… se c’è una somma da spendere andrebbe spesa lì” e poi: “In bocca al lupo. Io sono cresciuto con le tue schede al Processo del lunedì e aspettavo solo quel prezioso servizio settimanale prima di andare a dormire (avevo 10 anni)” e anche: “Buona guarigione grandissimo! Uno dei pochi che dice ancora come le cose stanno realmente” e infine: “Carissimo Carlo ti auguro una pronta guarigione! Per quanto riguarda la Juve finché al timone ci sarà Elkann non ci sono speranze. 2006- 2023 ha distrutto due grandi dirigenze per patteggiare il nulla”