La storica voce Rai del club bianconero dà consigli a Carnevali e Spalletti e boccia il francese, il centravanti che occorre è un ariete e non un'altra seconda punta

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha preso un nuovo dg come Carnevali, ha aggiunto la figura di Massara ma la Juventus sul mercato è ancora ferma al palo. Non riesce a vendere nè comprare nessuno, ballano tanti nomi in entrata come in uscita ma nonostante siano chiare (ed esplicitate) le priorità – dal portiere al centravanti passando per una mezzala – nessuna trattativa è stata concretizzata.

Caos sul ruolo del centravanti

Da mesi è ripartita la telenovela Kolo Muani: l’attaccante di proprietà del Psg continua ad essere oggetto dei desideri ma il braccio di ferro con il club di Luis Enrique non si sblocca. Sullo sfondo è tornata d’attualità la vicenda Vlahovic, con la possibile marcia indietro del serbo che non ha trovato offerte intriganti all’estero, ma cosa serve davvero alla Juve?

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Carlo Nesti boccia Kolo Muani

La risposta ce l’ha Carlo Nesti. La storica voce Rai di Juventus e Torino sta molto meglio dopo la polmonite che l’aveva costretto a un ricovero ospedaliero e su Facebook pubblica un video per dare consigli a Carnevali dicendo: “Sarò ripetitivo, soprattutto per quelli che hanno ascoltato tanti video precedenti, ma c’è un aspetto del mercato della Juve che ritengo fondamentale, c’è un giocatore inseguito in inverno e in estate, si chiama Kolo Muani, l’avrete capito, che oltretutto non costa poco, considerando le valutazioni dell’anno scorso dai cinquanta milioni in su. Ora con tutto il rispetto non è che nell’ultimo anno si è rivalutato.

E con tutto il rispetto soprattutto del passato, cioè degli Higuain, dei grandi centravanti della storia della Juve. Ma cosa c’entra Kolo Muani? Spalletti a dicembre era stato molto chiaro. Non aveva chiesto 3-4 giocatori. Aveva detto che serviva un centravanti di peso e invece sono arrivati un terzino e un esterno. Sembra se non lo è una presa in giro. Kolo Muani per quel che ricordo è un trequartista o una seconda punta. Un giocatore che si muove al servizio del centravanti. Quel centravanti che in questo momento non c’è. A meno che non si riapra la stucchevole vicenda riguardante Vlahovic. Tutto è possibile.

Pellegrino il nome giusto per Nesti

Gli altri attaccanti, David è una seconda punta e Openda non si sa bene cosa sia. Facciamo che sia anche lui una seconda punta. Io applaudo l’arrivo di un giovane, e cioè Ekathor perché è un giocatore promettente, però servirà credo per il futuro. In ogni caso è bene lanciarli presto questi giocatori giovani e in tanti l’hanno capito. Sorloth è un giocatore eccellente ma l’abbiamo visto nella sua nazionale come seconda punta a sostegno di Haaland, la Juve non ha Haaland, per questo sostengo una candidatura che non farà saltare di gioia nessuno, che è quella del 24enne Pellegrino del Parma, che ha le caratteristiche che chiede Spalletti, cioè è un ariete”.