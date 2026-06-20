Carlo Nesti ricoverato per polmonite, come sta lo storico giornalista voce e volto di Juventus e Torino

Il cronista migliora e la settimana prossima potrebbe lasciare l'ospedale, sui social rivela che la patologia potrebbe aver avuto un'origine somatica

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Una settimana fa aveva allarmato tutti i suoi follower rivelando sui social di essere costretto a sospendere temporaneamente la sua attività on line a causa di alcuni problemi di salute. Attraverso un messaggio pubblicato su Facebook Carlo Nesti, storico ex giornalista della Rai, aveva spiegato di essere alle prese con una polmonite e con altre 4 patologie che rendevano necessario un periodo di riposo e cure ma ora ha tranquillizzato tutti con un nuovo post.

L’allarme lanciato da Nesti

L’annuncio iniziale era arrivato tramite un post condiviso sul suo profilo Facebook, nel quale Nesti aveva chiarito le ragioni della sua assenza dagli abituali appuntamenti editoriali e dal suo canale online. Nel messaggio il giornalista aveva riferito di non aver mai vissuto una situazione analoga durante l’avvio di una grande competizione calcistica internazionale come i Mondiali, esprimendo preoccupazione per le proprie condizioni.

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La carriera di Nesti

Figura storica del giornalismo sportivo italiano, Carlo Nesti ha costruito la propria carriera attraverso l’attività televisiva e radiofonica. Dopo la lunga esperienza professionale in Rai (soprattutto legata a Juventus e Torino oltre che alle telecronache), conclusa nel 2010, ha continuato a seguire il calcio attraverso collaborazioni con diverse testate e mediante il progetto digitale “Nesti Channel”, canale attraverso il quale commenta l’attualità sportiva e approfondisce temi legati al mondo del calcio.

L’annuncio via social

Oggi Nesti ha voluto aggiornare tutti sulle sue condizioni con un video condiviso sui social in cui dice: “Mi vedete finalmente fuori dalla clinica, tutto va bene per il decorso della mia malattia, dovrei uscire a metà della prossima settimana, non posso che essere ottimista e gioioso nel trasmettere un messaggio a chi soffre, mi sono fatto una ragione della mia polmonite, da settembre ho attraversato una stagione con molte avversità e sono diminuite le mie capacità immunitarie, è una cosa che succede con i dispiaceri e le avversità.

Su queste capacità immunitarie ridotte ha attecchito la polmonite, io credo che il nostro fisico, quando ci sono tante tensioni, abbia bisogno di uno sfogo. E’ arrivata la polmonite che è stata come una sorta di bucato, perché sono andate via altre patologie che erano delle somatizzazioni, in pratica erano delle manifestazioni di disagio del mio sistema nervoso che si materializzavano in punti diversi del corpo, prima di disperarvi occhio perché a volte non tutti i mali vengono per nuocere quando arriva una malattia”.

La solidarietà degli appassionati

Fioccano i commenti sul web: “Nesti il migliore mai una parola di troppo sempre umile numero uno top” e poi: “Ottima e corretta disamina Carlo, hai perfettamente ragione e concordo pienamente con te. Sarò fuori luogo ma ogni tanto è bello ascoltare queste storie che fanno parte della vita reale di tutti i giorni e non sempre di calcio. Rinnovo i miei auguri Carlo, sei una bella persona” e anche: “Grande Carlo! Ti si vuole bene da sempre, la tua voce e le tue cronache garbate sono parte della nostra cultura sportiva. Tantissimi auguri di pronta guarigione, abbiamo bisogno di te.”

C’è chi scrive: “Sei Un Grandissimo Carlo. Il Tuo modo di Raccontare il Calcio era qualcosa di”Veramente Speciale”Guarisci e Torna” e poi: “Il Suo garbo in un mondo come quello dei social è una boccata di aria fresca .Buona guarigione dottor Nesti” e anche: “Grandissimo Carlo. Da medico ti dico che è verissimo quello che dici. Un abbraccio forte e buona guarigione. Ps però con la polmonite non dovresti stare per strada. Vedo un po` di vento che muove i capelli. Attento!!” e infine: “Il dono che fai a chi ha avuto la pazienza di ascoltarti è quello di manifestare un empatia per chi in un modo o nell’altro sta vivendo momenti di difficoltà, la tua qualità comunicativa, questa è da fuoriclasse ed è un dono che condiviso fa bene a te e fa bene a tutti. In questo momento condiviso caro Carlo, piu che un ottimo commentatore televisivo ho avvertito la netta impressione di aver ascoltato e incontrato un amico”