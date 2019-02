Carlo Nesti vuol vedere Ronaldo in panchina

Anni fa fece scalpore una dichiarazione di Mario Sconcerti che sorprese tutti dicendo: “Cristiano Ronaldo in questa Juventus farebbe panchina”, un’affermazione che ancora oggi – a distanza di tempo – viene rinfacciata di tanto in tanto all’editorialista del Corriere della Sera. Eppure anche oggi – quando davvero Cr7 veste la maglia della Juve – c’è chi chiede ad Allegri di rinunciare al suo fuoriclasse. E’ il pensiero di Carlo Nesti. Nel suo blog l’ex voce Rai chiarisce però che si tratta di una pausa per farlo rigenerare, giacché lo vede spento e spompato.

OBIETTIVO CHAMPIONS – Nesti scrive: “Pur essendo contrario, fin dai tempi di Platini, al fatto che un campionissimo possa fare quello che vuole, all’interno della società di appartenenza, ero disposto a non aprire bocca su Ronaldo. Ora, dopo avere visto le partite di Madrid e Bologna, non me la sento più di tacere, dinanzi al masochismo puro. Due cose sono evidenti: 1) Ronaldo è stato acquistato per vincere la Champions; 2) Ronaldo, follemente, ha preteso di giocare sempre, ed è arrivato sgonfio, come un pallone bucato, all’appuntamento con la Champions stessa”.

NIENTE NAPOLI – Per Nesti dunque Ronaldo non dovrebbe giocare titolare al San Paolo contro il Napoli: “Ora, siccome stiamo parlando di un asso intelligente, e profondo conoscitore di se stesso, mi rifiuto di pensare che non si renda conto di una necessità: fermarsi, e ricaricare le batterie. Mi sembra che 13 punti di vantaggio, in campionato, consentano questa rinuncia, persino contro il Napoli.

SPORTEVAI | 27-02-2019 09:03