Carlo Pernat 'arrabbiato' per Valentino Rossi

Carlo Pernat è tornato a parlare di Valentino Rossi. Che, secondo quanto titola il Corriere della Sera, sta vivendo la sua 'stagione più triste'.

"Valentino è allenatissimo come mai e ancora fortissimo di testa. Uno debole o disinteressato non rifiuta la mano a Marquez come ha fatto lui. Il suo problema è un altro: non ha una moto decente…" ha puntualizzato con il quotidiano milanese il navigato manager ligure, evidenziando i problemi mostrati dalla Yamaha e ammessi dagli stessi nipponici, arrivatisi a scusarsi con il campione di Tavullia e con il suo compagno di squadra Maverick Viñales.

"Vale vive nel timore di smettere. Questa è la sua Disneyland, ci è nato e vuole restarci. Deve solo trovare la via d’uscita" ha aggiunto Pernat.

SPORTAL.IT | 22-09-2018 09:25