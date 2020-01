Charlie Recalcati, con La Provincia, ha commentato la voce che lo vorrebbe nuovo presidente della Lega.

"Non mi fa certo dispiacere e non mi disturba affatto. Al di là che possa sentirmi gratificato dal fatto che eventualmente si pensi anche a me per un ruolo così importante, confesso di non aver avuto né segnali né tantomeno contatti diretti con chicchessia. Per ora, dunque, sono soltanto indiscrezioni giornalistiche" ha raccontato.

