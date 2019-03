Carlo Tavecchio svela il futuro di Antonio Conte

Dopo il gran rifiuto di fine ottobre a sedersi sulla panchina del Real Madrid, che per quei giorni era a caccia dell’erede dell’esonerato Julen Lopetegui, Antonio Conte si appresta a concludere l’anno sabbatico iniziato dopo l’esonero subito dal Chelsea a estate inoltrata.

Oltre all’interessamento del Real sul tecnico salentino si sono concentrate durante la stagione anche le attenzioni delle milanesi che, in periodi diversi, hanno messo in discussione i rispettivi allenatori, Rino Gattuso e Luciano Spalletti, che sembrano ora destinati a concludere la stagione, possibilmente con la qualificazione alla Champions per non incorrere in brutte sorprese.

Il futuro di Conte è quindi ancora un’incognita, anche perché potrebbero essere non molte le panchine dei top club europei che si libereranno in estate. Il ritorno in Italia è quindi una possibilità concreta, considerando tra le opzioni anche la Roma, al momento l’unica big sicura di cambiare allenatore al termine della stagione quando verrà scelto l’erede del traghettatore Ranieri, e Juventus, visto che il futuro di Max Allegri sarà deciso dal cammino che i bianconeri faranno in Champions League.

E del ritorno di Conte in Serie A ha parlato chi lo conosce bene, ovvero Carlo Tavecchio, l’ex presidente della Federazione che scelse il tecnico salentino come ct della Nazionale dopo il flop al Mondiale 2014: "Conte vuole tornare ad allenare in Italia – le parole del dirigente a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento – Lui è un vero leader, un valore aggiunto per il nostro calcio. Ho ancora affetto nei confronti di Antonio e ho il rammarico che se gli avessi dato nel 2016 i soldi che chiedeva, probabilmente saremmo andati al Mondiale".

Tavecchio è poi tornato a parlare del mancato approdo a Russia 2018 e poi della gestione Mancini: "La mancata qualificazione in Russia è una ferita sempre aperta, sogno ancora quella doppia sfida: una vera disgrazia. Mi sono preso però io il peso di dimettermi visto che non si dimetteva nessuno. Il mister sta facendo bene, ha cambiato la filosofia. Ha tanta esperienza in grandi club, troverà modo di esplicitare le sue caratteristiche. Se avevo pensato anch'io a Mancini ct? Era stato nei miei piani ai tempi di Donadoni, De Biasi e Ventura, ma era impegnato".



SPORTAL.IT | 25-03-2019 19:05