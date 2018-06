Carlo Tavecchio va ai Mondiali

L’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio torna a difendersi a Radio Crc dalle accuse di fallimento dopo il flop mondiale degli Azzurri.

“Scegliemmo Ventura, ma il panorama non offriva molto di più: c’erano disponibili De Biasi, Ventura e Montella e nelle prime 9 partite conquistammo 7 vittorie 2 pareggi. Poi sono arrivate le inspiegabili partite e siamo stati anche sfortunati nel ranking avendo beccato la Spagna dopo aver perso l’amichevole in Belgio. Speravamo di battere la Svezia, ma c’è stata un po’ di sfortuna perché con un tiro in porta abbiamo perso 1-0 e non abbiamo avuto la forza di ribaltare il risultato, ma non potevo scendere in campo a calciare i rigori o i corner. Mi sono preso le mie responsabilità ed ho lasciato la Federazione con una grossa liquidità ed una situazione perfetta. Quando andai in Consiglio Federale a proporre Ventura, c’erano 21 persone e nessuno disse di no per cui più che dimettermi cosa dovevo fare? Ventura aveva il compito di portare l’Italia ai Mondiali, la formazione non l’ho fatta di certo io. Il direttore dell’orchestra quando suona male, poi deve risponderne”.

Sulla scelta di Mancini: “Ci fosse stato Mancini non so se l’Italia ora sarebbe ai Mondiali, ma Mancini all’epoca non era disponibile altrimenti avrei intavolato un discorso. Feci di tutto per avere Conte perché Ancelotti no, non rientra nei parametri economici della Nazionale italiana. Conte non disse no, ma necessitava di un trattamento particolare e lo sapevano tutti e se fossi rimasto avrei insistito molto”.

Poi rivela: “Seguirò i Mondiali e andrò a vedere la finale, come cittadino e da tifoso del calcio. Tra l’altro, sono socio con altri amici di una squadra di calcio che gioca in Eccellenza e abbiamo 340 giovani. Il weekend quindi sono con i miei ragazzi e non mi pare sia poco: sono un soggetto che paga per stare nel calcio”.

“Balotelli in Nazionale non è una novità, 2 anni fa chiesi di farlo rientrare. Ero e resto tifoso di Balotelli. Se era lo spogliatoio a non volerlo? Bravo, ma lo ha detto lei non io”.

“La Var è stata portata avanti da me con Blatter nel 2014 e in Italia siamo stati i primi a sperimentarla e il giudizio è altamente positivo. Bisogna ancora regolare con i meccanismi tecnici il trasferimento delle immagini dal campo alla cabina di regia”.

SPORTAL.IT | 07-06-2018 14:20