Carlo Vanzini operato, il figlio rompe il silenzio: "Come sta papà" e il web scopre il talento di Luca per la F1

A sorpresa Luca Vanzini, figlio del telecronista della F1 su Sky, Carlo operato di tumore al pancreas, prende il posto del padre e aggiorna sulle sue condizioni di salute ma poi si concede un'analisi di F1 apprezzata dal web

Un viso giovane, non la solita voce, un tono pacato. Il canale è il solito, su YouTube ma la presenza è diversa. “Immagino che siate sorpresi dal vedere su questo canale un volto che non sia quello del buon Carlo”. Comincia così Luca Vanzini, il figlio del telecronista della F1 su SkySport in Italia, Carlo Vanzini che per una volta fa le veci in tutto e per tutto del padre che, come da programma, è stato probabilmente operato per il tumore al pancreas scoperto la scorsa estate.

Luca ha dato qualche breve ragguaglio sulle condizioni del padre, senza entrare troppo nel particolare, ma poi si è addentrato nel fare quello che fa Vanzini, analizzare la Formula 1, con un focus breve sui risultati dei test di Barcerllona. Ed il web ha così scoperto un talento, un buon prospetto, come si direbbe, nel nome del padre.

Come sta Carlo Vanzini, parla il figlio Luca

Quindici minuti di video su YouTube, sul canale del padre facendone le veci in tutto e per tutto. Così Luca Vanzini è comparso nella serata di mercoledì sui canali social utilizzati di solito da Carlo Vanzini. Ed è da lì che ha dato subito in apertura aggiornamenti sulle condizioni del telecronista ufficiale della F1 in Italia, sui canali di Sky Sport.

"Immagino che siate sorpresi dal vedere su questo canale un volto che non sia quello del buon Carlo. Vi voglio dire che sta bene, è in ripresa, e presto tornerà a 'tartassarvi' quotidianamente su quelli che sono gli aspetti della Formula 1, gli approfondimenti e quant'altro".

Luca Vanzini non lo dice apertamente. Ma è quasi certo che Carlo Vanzini sia stato operato nei giorni scorsi per la rimozione del tumore al pancreas che il telecronista di Sky aveva scoperto la scorsa estate e di cui aveva informato gli appassionati in occasione dell’ultimo week end del Mondiale, ad Abu Dhabi dicendo tra le altre cose che dopo le prime cure del caso, avrebbe affrontato un’operazione al San Raffaele a gennaio.

Vanzini, l’ultima apparizione alla presentazione Ferrari

L’ultima apparizione di Carlo Vanzini è stata lo scorso 23 gennaio a Fiorano in occasione della presentazione della nuova Ferrari, SF-26 facendo il suo mestiere, quello che lo lega tanto agli appassionati italiani. Carlo ha curato i collegamenti da Fiorano, con Matteo Bobbi e Mara Sangiorgio riportando l’emozione, il calore e la passione dei ferraristi per la neonata di Maranello portata in pista da Hamilton e Leclerc.

Come annunciato qualche settimana fa in una delle sue dirette social, Vanzini non ci sarà davanti al microfono ai test del Bahrain che si svolgeranno con le nuove monoposto la prossima settimana dall’11 al 13 febbraio e in seconda battuta dal 18 al 20: “Sarà un lavoro bello intenso che mi guarderò da spettatore” le sue parole.

Il web applaude: bravo Luca Vanzini

Quando si dice “tale padre tale figlio”. Infatti Luca Vanzini non si è limitato a dare ragguagli sulle condizioni del padre. Anzi, dopo la frase che ha aperto la diretta, non è entrato nel merito e non ha dato altre specifiche sulle condizioni di Carlo. Ma si è concesso un quarto d’ora di analisi proprio sulla F1 dopo i test di Barcellona, i primissimi con le nuove monoposto.

Dalle aspettative della Ferrari al vantaggio Mercedes che spaventa il circus, Luca Vanzini è sembrato abbastanza sicuro, un tono sicuramente più pacato del padre, ma una buona parlantina, voce chiara e poca emozione. Il web dopo aver fatto gli auguri del caso al buon Carlo si è complimentato con Luca: “Complimenti per la scioltezza, proprietà di linguaggio e tranquillità, super-apprezzato…” e ancora “si vede che sei figlio di due giornalisti” con riferimento al fatto che la moglie di Carlo Vanzini, sia Cristina Fantoni, appunto giornalista anche lei, volto storico di Tmc prima e La7 poi.

C’è chi ci scherza su: “Il Predestinato!” alludendo al fatto che Luca possa soffiare il posto a papà Carlo e poi tra i più bei messaggi nei commenti si legge: “Questo video rappresenta la forza, la grandezza umana, l’empatia e il coraggio di Carlo, di Vanz Jr e di tutta la famiglia! Siete grandi! Forza Carlo, ti aspettiamo e io a Melbourne aspetto te in audio e video!!”. Perchè ovviamente l’obiettivo è esserci a Melbourne a marzo per la prima tappa del Mondiale 2026 di F1. E noi glielo auguriamo di cuore. Forza Carlo!