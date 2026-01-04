Vanzini, dalla Dakar le parole di forza di papà Sainz e la voce della F1 risponde: il messaggio di speranza

Direttamente dall'Arabia dove sta correndo la Dakar, Carlos Sainz senior ha avuto un pensiero per Carlo Vanzini che ha risposto sui social lanciando anche un messaggio di forza e speranza per la malattia

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Un prologo e una tappa. La Dakar 2026 ha preso il via in questo fine settimana. Tra le auto al via c’è un signore di 63 anni che invece di starsene a casa in pantofole a guardarsi la bacheca ha scelto anche quest’anno di sporcarsi le mani di sabbia e non solo a caccia di nuove emozioni e chissà di un titolo. Carlos Sainz però non ha dimenticato i valori veri e ha trovato anche il tempo di mandare un messaggio dall’Arabia a quel Carlo Vanzini, voce della F1, che sta lottando contro un cancro al pancreas. Il telecronista di Sky ha risposto allo spagnolo e lanciato un messaggio di speranza per il nuovo anno in cui dovrà operarsi per la rimozione del tumore.

Sainz senior a Vanzini: “Forza Carlo”

Per ora si resta Yanbù, sia dopo il prologo di ieri che la prima vera tappa domenicale. Un assaggio della Dakar 2026 utile a creare la prima classifica ma senza nessun verdetto. Guardingo come è giusto che sia Carlos Sainz senior alla sua ennesima partecipazione ad una corsa che ha vinto già 4 volte, l’ultima solo due anni or sono quando le primavere erano già 61.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, è stata una buona tappa per noi, nessun problema… e nessuna foratura , anche se c’erano molte rocce. Siamo stati piuttosto cauti“, ha detto il madrileno padre di Carlos junior pilota della Williams ed ex Ferrari. Al momento Sainz senior è 6° in classifica con un paio di minuti di ritardo (nulla per una Dakar) dal leader Guillaume de Mevius.

Alla fine dell’intervista concessa a Sky, Carlos Sainz sr si è lasciato andare ad un messaggio nei confronti di Carlo Vanzini, il telecronista della F1 che un mese fa, in occasione dell’ultima gara del Mondiale ad Abu Dhabi, ha annunciato di avere un tumore al pancreas: “volevo lanciare un messaggio a Carlo, Carlo Vanzini, forza forza!“ con tanto di ditone alzato.

Vanzini apprezza e rilancia

Papà Sainz ha incassato subito i complimenti per il pensiero da parte di chi lo stava intervistando Sandro Donato Grosso, inviato di punto della MotoGP per Sky, “prestato” in questo periodo alla Dakar. Ma ad apprezzare è stato in prima persona Carlo Vanzini che ha condiviso tra le stories di Instagram il video del messaggio del pilota spagnolo e scritto: “Sempre un gran signore Carlos” con tanto di mani giunte in segno di ringraziamento.

Il messaggio di Vanzini a Capodanno

Vanzini più di un mese in occasione dell’ultima gara del Mondiale di F1 2025, ad Abu Dhabi aveva annunciato di lottare contro un tumore al pancreas e di aver cominciato il ciclo di cure del caso che dovrebbero portarlo all’intervento al San Raffaele a gennaio.

In occasione del Capodanno, il telecronista della F1 su Sky nel fare un bilancio della stagione 2025 ha salutato l’anno vecchio con parole che sanno di speranza per il futuro: “E’ stato un anno diverso, che ringrazio perchè mi ha dato l’opportunità di avere un’opportunità, mi ha dato tanto. perchè ogni tanto perdiamo di vista le priorità. A volte facciamo le cose tanto per farle, poi scopriamo quanto è bello farle, quanto sia un privilegio fare tante cose a cui non badiamo. Ringrazio tutti voi per l’affetto, per esserci, per avermi fatto sentire coi vostri messaggi uno di casa condividendo i momenti della F1, anche le critiche, mi piace tutto”.