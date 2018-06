Carlos Bacca snobba il Milan.

L’attaccante, intercettato al termine di Colombia-Egitto ha manifestato la sua voglia di continuare al Villarreal: “Il mio obiettivo è rimanere in Spagna, ho ancora due anni di contratto con il Milan ma stiamo parlando con il Villarreal. Io sono stato bene lì, speriamo sia la cosa giusta”.

Come evidenziato dallo stesso Bacca, tutto dipende dal club spagnolo che potrebbe riscattarlo per 15 milioni di euro. Se il Villarreal non dovesse far valere questo diritto il colombiano dovrà tornare a vestire la maglia rossonera.

SPORTAL.IT | 02-06-2018 11:20