Carlos D'Ambrosio frantuma il record di Thomas Ceccon: migliorato di quasi un secondo il primato dei 200 stile

Ai Criteria di Riccione si scrive la storia: straordinaria prestazione del giovane campione, che si riappropria del limite sottrattogli dall'olimpionico in autunno.

Il duello a distanza tra Carlos D’Ambrosio e Thomas Ceccon continua a suon di record. Il giovane talento italo-cubano s’è ripreso il primato italiano dei 200 stile libero in vasca corta che l’olimpionico gli aveva sottratto alcuni mesi fa. Lo ha fatto grazie a una prestazione straordinaria, tirata fuori nel corso dei Criteria di nuoto di Riccione, in cui ha frantumato il crono di Ceccon. Una “corsa” che promette di infiammarsi ulteriormente nelle prossime settimane, a tutto vantaggio del nuoto italiano che si ritrova due campioni in grado di dire la loro in una delle gare più iconiche di questo sport.

Nuoto, D’Ambrosio risponde a Ceccon e si riprende il record

D’Ambrosio ha chiuso la prova in un minuto, 40 secondi e 69 centesimi, quasi un secondo meno del tempo fatto registrare in autunno da Thomas Ceccon, che in una tappa della Coppa del Mondo a Toronto, in Canada, aveva fermato il cronometro a un minuto, 41 secondi e 60 centesimi. Per D’Ambrosio una progressione straordinaria. Ai 100 metri il giovane campione nato a Valdagno ma di papà napoletano e mamma cubana è passato in 48 secondi e 43 centesimi, ma è negli ultimi 50 metri che ha letteralmente fatto il vuoto, con uno sprint da 26 secondi e 17 centesimi di valore assoluto.

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Criteria di Riccione: battuto anche il primato Cadetti di Miressi

Novantun centesimi: di tanto D’Ambrosio ha migliorato il record di Ceccon. E, inoltre, ha polverizzato il precedente primato della categoria Cadetti, stabilito da Alessandro Miressi nel 2017: un minuto, 44 secondi e 50 centesimi. Alle sue spalle si è piazzato un altro giovane di ottime prospettive, Alessandro Ragaini, compagno di allenamenti di D’Ambrosio e primo degli “umani”: per lui il tempo di un minuto, 43 secondi e 28 centesimi, a poco più di due secondi e mezzo dall’amico e rivale. Terzo Jacopo Barbotti in un minuto, 44 secondi e 39 centesimi. Pure questa un’ottima performance, anche se “offuscata” dall’exploit di D’Ambrosio.

Carlos D’Ambrosio, obiettivo Assoluti sotto la guida di Luca De Monte

L’eccezionale prestazione del giovane campione di Valdagno è ancor più impressionante se si pensa che D’Ambrosio non è ancora al top della forma e della condizione. Il focus della sua preparazione, infatti, è orientato verso gli Assoluti e dunque i margini di miglioramento, potenzialmente, sono enormi. In questo momento D’Ambrosio si allena a Verona, la città dove si è trasferito a 14 anni da Napoli per dar seguito alla sua passione per il nuoto, sotto lo sguardo attento di Luca De Monte. Il record è una bella iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione.