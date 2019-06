Con ‘Stadio’ Carlos Delfino ha parlato della possibilità di tornare alla Fortitudo Bologna

“La trattativa non è chiusa – ha assicurato -. Sembra una telenovela? Forse sì. Speriamo che il finale sia felice per tutti. Io sarei molto contento di giocare ancora alla Fortitudo, restando vicino a casa e ai miei bimbi. Con l’Aquila non è finita, non ci siamo mandati a quel paese. Sono fiducioso”.



SPORTAL.IT | 27-06-2019 10:23