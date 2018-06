Il Mondiale del suo Iran comincerà venerdì e Carlos Queiroz prepara le barricate: "Se servirà difendersi per 90 minuti per ottenere un risultato positivo lo faremo, non siamo diversi da altre squadre che, a volte, devono affrontare formazioni assai più forti" fa sapere il commissario tecnico della formazione asiatica.

"Ammmettiamo che le tre nostre avversarie nel girone sono favorite (si tratta di Marocco, Portogallo e Spagna, ndr) grazie ai loro calciatori di grande livello e che militano in club importanti. Però non tolleriamo che qualcuno possa dire che siamo già tagliati fuori: non accettiamo che si riduca al nulla la nostra speranza. I calciatori e il popolo iraniano hanno grande passione per il calcio" aggiunge il navigato timoniere portoghese.

SPORTAL.IT | 14-06-2018 17:15