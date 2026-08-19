Carlos Sainz rinnova con la Williams (a cifre altissime). Vasseur carica la Ferrari in vista di Zandvoort

Carlos Sainz resterà alla Williams anche nei prossimi anni: senza alternative reali, lo spagnolo ha accettato la lauta proposta del team britannico. Vasseur mette nel mirino il GP d’Olanda

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Non sarà ancora la vettura che una trentina d’anni fa dominava il circus più importante del mondo dei motori, ma Carlos Sainz sente che i giorni migliori per la Williams stanno tornando. E per questo ha colto al volo l’opportunità di prolungare il proprio accordo con la scuderia di Grove: ufficiale l’accordo per il rinnovo pluriennale che legherà il pilota spagnolo al team che ha in Alexander Albon l’altra guida, a sua volta già sicura di avere un posto in griglia nel 2027.

Sainz senza alternative: ora spera in un upgrade della Williams

La situazione di Sainz non era delle più floride, poiché alcune tensioni maturate negli ultimi tempi lo avevano portato a guardarsi intorno. Dopotutto il potenziale della nuova power unit Williams ha deluso le attese: evidente il passo indietro rispetto al sorprendente e per certi versi incoraggiante finale della passata stagione, dove lo spagnolo era persino riuscito a ritrovare la gioia del podio.

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Con Albon già riconfermato, Sainz ha provato a sondare il terreno, ma trovando ben pochi sedili liberi. Da qui la scelta più logica, quella di blindare almeno il conto in banca per gli anni a venire (si parla di 30 milioni a stagione!), sperando che gli ingegneri sappiano riproporre una vettura più veloce e performante di quella attuale.

“Sono entusiasta di annunciare che continuerò il mio percorso in Williams! Credo fermamente nelle persone che compongono questa squadra, sia in fabbrica che in pista, e negli investimenti e nel duro lavoro che vengono portati avanti dietro le quinte. Abbiamo tutto ciò che serve per invertire la rotta insieme. Sono determinato come lo ero il primo giorno ad aiutare la Williams a tornare al posto che le spetta“, ha affermato Sainz.

Vasseur punta Zandvoort: “La Sprint ci obbligherà a non sbagliare”

La prima occasione per brindare al remunerativo rinnovo sarà nel fine settimana a Zandvoort, dove la Formula Uno partirà ufficialmente con la gara che segna l’esordio della seconda parte di campionato. E dove la Ferrari spera di poter sfruttare ogni opportunità che si presenterà lungo il cammino, cercando di evitare gli errori che nel recente passato le sono costati qualche buon punto nella rincorsa a Kimi Antonelli (Hamilton è a -50).

“Zandvoort segna l’inizio della seconda parte della stagione: il nostro approccio resta lo stesso, affrontare una gara alla volta concentrarci su noi stessi”, ha ribadito il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, alla vigilia del fine settimana olandese. “Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti per quella che ci aspettiamo essere una competizione molto serrata”.



Essendo prevista la Sprint, sarà fondamentale per tutti i team lavorare al meglio nelle prime libere del weekend. “Consapevoli che avremo a disposizione una sola sessione di prove libere prima della Sprint Qualifying, tutto questo rende ancora più importante la preparazione e il fatto di riuscire a fare tutto nel modo giusto fin dai primi giri”, ha proseguito Vasseur. “Zandvoort è una pista impegnativa sia per i piloti sia per le vetture e il nostro obiettivo sarà metterci nella migliori condizioni possibili per sfruttare al massimo le opportunità che si presenteranno”.