Carlton Myers va controcorrente

L'Ungheria è stata travolta, la paura è passata e ora si guarda avanti. E Carlton Myers vuole i big al Mondiale.

"In questo momento storico del basket italiano, tutto quello che può creare interesse ed entusiasmo è positivo, perciò il viaggio in Cina può essere considerato all’esterno un grande risultato ma, se permettete, io non mi esalto più di tanto – ha detto alla ‘Gazzetta dello Sport’ -. Ritengo che la Nazionale del c.t. Sacchetti abbia fatto il minimo sindacale per centrare l’obiettivo. Presumo e auspico che al Mondiale vedremo tutta un’altra squadra: Belinelli, Datome, Gallinari, Hackett e Melli cambieranno completamente lo spessore tecnico e le aspettative. Con loro vedremo la vera Nazionale".

SPORTAL.IT | 23-02-2019 10:00