Carmelo Antony: "6° uomo? Non importa, voglio solo giocare"

Uno dei migliori giocatori Nba della sua generazione, tra i migliori attaccanti di sempre nella storia del basket. Carmelo Antony, dopo 18 stagioni, è pronto per un nuovo anno, ma questa volta non sarà un protagonista assoluto.

L’ala dei Blazers dovrà accontentarsi di essere il sesto uomo della squadra, ma il suo contributo sarà sicuramente importante, come ha già affermato coach Stotts. Melo è pronto a dimostrare ancora una volta al mondo il suo valore: “Voglio solo giocare a pallacanestro e continuare a farlo ad alto livello. Non importa se da titolare oppure uscendo dalla panchina. È sicuramente differente. Emozioni e sensazioni diverse. Ma una volta che lo superi, è comunque pallacanestro. Mi sento benissimo. Mi trovo in una grande organizzazione e in uno spazio mentale ideale”. Grande prova di maturità del 15° miglior realizzatore di sempre in Nba, che fino a qualche anno fa non avrebbe mai accettato d partire dalla panchina.

OMNISPORT | 13-12-2020 14:07