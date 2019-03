Carmignani: "D'Aversa costretto a giocare così"

L'ex allenatore del Parma Pietro Carmignani in un'intervista a tuttomercatoweb ha commentato così il lavoro di Roberto D'Aversa sulla panchina crociata: "Secondo me D'Aversa ha saputo fare di necessità virtù. Per raggiungere la salvezza, bisogna saper sfruttare le caratteristiche dei giocatori a disposizione, e questo Parma deve giocare in contropiede. Fino ad un certo punto ha funzionato tutto bene, poi gli avversari hanno capito e hanno cambiato atteggiamento. Ma resta il fatto che è un Parma che per caratteristiche non può imporre il suo gioco".

"Se D'Aversa merita la conferma? Secondo me sì, anche se i giochi non sono ancora fatti: consideriamo che il Parma ora dovrà affrontare delle squadre che stanno inseguendo obiettivi "veri", a differenza dei crociati. Non credo comunque che D'Aversa sia troppo italianista, semmai è concreto: sfrutta quello che ha a disposizione. D'Aversa comunque è uno che ha vinto campionati e che sa fare gioco offensivo".

SPORTAL.IT | 21-03-2019 10:25