Carnasciali gelido con Chiesa

L’ex difensore della Fiorentina, Daniele Carnasciali, in un’intervista a Firenzeviola.it si è espresso così su Federico Chiesa, passato alla Juventus: “Hanno sbagliato a dargli la fascia di capitano, è evidente. Non penso che l’abbiano saputo il giorno prima che Chiesa se ne sarebbe andato. Si sapeva dal famoso incontro con Commisso nel pullman in America. Queste cose nello spogliatoio si sentono e danno fastidio, io a dire il vero nelle ultime partite non lo avrei fatto neanche giocare. Avrei preferito mettere giocatori volenterosi di rimanere che avrebbero potuto dare qualcosa in più”.

L’arrivo di Martinez Quarta in difesa: “E’ un rinforzo importante? La risposta arriverà tra un mese. Devo prima vederlo nel campionato italiano. Sono giocatori di cui ci si accorge meno all’inizio, ma che poi di solito fanno molto bene. Penso che a Firenze si possa giocare le proprie carte. Può diventare un giocatore importante”.

Su Pezzella e Milenkovic: “Spero che rimangano entrambi, perché quando La rosa è ampia è meglio. Dovessi decidere, spero resti Milenkovic. Il problema della Fiorentina è che quando arrivano richieste importanti è difficile trattenere i giocatori più promettenti. In questo modo una squadra smette di crescere”.

